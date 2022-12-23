Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

92 подписчика

«Каролина» повторила клубный рекорд по числу игр с очками подряд (13). У команды 11 побед на отрезке

«Каролина» повторила клубный рекорд по числу игр подряд без поражений в основное время. Сегодня «Харрикейнс» обыграли «Питтсбург» (4:3 ОТ) и набрали очки в 13-м матче подряд.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх