Клуб НХЛ "Бостон Брюинз" на три года продлил контракт с русским нападающим Маратом Хуснутдиновым. Соглашение действует до конца сезона 2029/30, ставка зарплаты составляет 3,95 млн долларов в год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Коллекцию советск...
- Делягин объяснил ...
- В Москве хотят ли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым