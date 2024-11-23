Александра Овечкина поймали со стаканом пива на матче НБА

Форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который стал гостем матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Вашингтон Уизардс" и "Бостон Селтикс", попал в объективы камер с алкоголем.
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