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10 интересных трендов этого лета, которые помогут разнообразить гардероб

10 интересных трендов этого лета, которые помогут разнообразить гардероб

Рассказываем, как носить в этом сезоне двойной бюстгальтер,цепочки на теле  и многое другое ! Цепочки на тело Цепочки можно носить не только на голое тело или поверх купальника – кстати, будьте аккуратны, потому что аксессуар может испортить загар.

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