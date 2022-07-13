10 интересных трендов этого лета, которые помогут разнообразить гардероб

Рассказываем, как носить в этом сезоне двойной бюстгальтер,цепочки на теле и многое другое ! Цепочки на тело Цепочки можно носить не только на голое тело или поверх купальника – кстати, будьте аккуратны, потому что аксессуар может испортить загар.