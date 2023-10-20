Украину жестко поставят перед печальным фактом – Золотарев 

Украину могут поставить перед фактом договоренностей, которые будут происходить без ее участия. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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