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Чемпион «Дакара-2020» Брейбек сошел после аварии на 3-м этапе

Рикки Брейбек завершил выступления на ралли-рейде «Дакар-2023». Чемпион «Дакара-2020» в классе мотоциклов попал в аварию на третьем этапе гонки.

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