Иллюстрации к роману Айзека Азимова «Сами боги» "The Gods Themselves"

"The Gods Themselves" - научно-фантастический роман 1972 года, написанный Айзеком Азимовым и являющийся его первой оригинальной работой в жанре научной фантастики за пятнадцать лет (не считая новеллизации "Фантастического путешествия" 1966 года).
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