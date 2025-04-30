На президентских дебатах в Румынии произошла крайне неловкая ситуация

В Румынии задали вопрос отсутствующему на дебатах кандидату в президенты На дебатах кандидатов в президенты Румынии произошла крайне неловкая ситуация — американская журналистка задала вопрос отсутствующему кандидату, лидеру Альянса за объединение румын Джордже Симиону.