Израиль заявил о вводе дополнительных сил в сектор Газа

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге в понедельник, 30 октября, заявил, что в связи с расширением масштаба наземной операции ЦАХАЛ вводит дополнительные силы в сектор Газа, – сообщают СМИ.
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