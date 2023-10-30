Израиль заявил о вводе дополнительных сил в сектор Газа

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге в понедельник, 30 октября, заявил, что в связи с расширением масштаба наземной операции ЦАХАЛ вводит дополнительные силы в сектор Газа, – сообщают СМИ.