Собянин назвал стройку важнейшим направлением для экономики и социального развития города

В рамках мер поддержки будут сохранены объемы Адресной инвестиционной программы Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о комплексе мер, которые планируется предпринять в рамках поддержки жилищного строительства и всей строительной сферы в Москве.
В рамках мер поддержки будут сохранены объемы Адресной инвестиционной программы Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о комплексе мер, которые планируется предпринять в рамках поддержки жилищного строительства и всей строительной сферы в Москве.
Свежие комментарии