ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин назвал стройку важнейшим направлением для экономики и социального развития города

Собянин назвал стройку важнейшим направлением для экономики и социального развития города

В рамках мер поддержки будут сохранены объемы Адресной инвестиционной программы Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о комплексе мер, которые планируется предпринять в рамках поддержки жилищного строительства и всей строительной сферы в Москве.

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