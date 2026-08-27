В НЦ «Россия» обсудили развитие молодежной политики в вузах России

В Национальном центре «Россия» 27 августа прошел первый день рабочего совещания Минобрнауки, на котором обсуждалось формирование вектора развития сообщества ответственных за воспитательную деятельность и молодежную политику в вузах России.
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