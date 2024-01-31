Полпред президента Александр Гуцан оценил реализацию нацпроектов в Карелии и поднял тему ЖКХ

30 января полномочный представитель президента России Александр Гуцан посетил Петрозаводск. Он положительно оценил результаты реализации в Карелии нацпроектов и призвал развивать обратную связь с гражданами после сложностей в системе ЖКХ из-за аномальных холодов.
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