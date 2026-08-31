Автоэксперт Серебряков предупредил водителей о скрытых симптомах износа АКП

Капитальный ремонт автоматической коробки передач (АКП) — удовольствие не из дешевых. Однако, по словам экспертов, в большинстве случаев дорогостоящего вмешательства можно избежать, если вовремя обратить внимание на сигналы, которые подает агрегат.