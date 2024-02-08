Гидрометцентр: Выпавшие осадки в Москве побили 30-летний рекорд для 7 февраля

В четверг, восьмого февраля, ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова заявила, что в Москве после сильного снега, который прошел накануне, высота сугробов достигла 30-летнего рекорда для этого дня.
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