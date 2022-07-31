Кожевников об отце и сыне Буцаевых в «Витязе»: «Семейный дуэт тоже будет фактором. В нашем хоккее сыновьям великих тяжело»

Александр Кожевников назвал скользкими ситуации, когда отец и сын находятся в одной команде. Двукратный олимпийский чемпион высказался о ситуации в «Витязе», где под руководством Вячеслава Буцаева будет играть его сын – 21-летний форвард Дэниэл Буцаев.