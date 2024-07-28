Фото: Shutterstock/Коллаж Царьграда После выхода Байдена из политической гонки определённые круги в России стали связывать надежды на заключение очередного договорняка с воцарением в Вашингтоне Трампа.
Запад назвал сроки нападения на Россию: Победа Трампа только ускорит
Комментарии
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Юрий анин
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15 час.
Юрий анин
И на этом фоне с нашей стороны крайне недальновидно пытаться умаслить врага за столом переговоров какими-то уступками во вред себе и исторической справедливости. Наш заклятый оппонент чётко решил: Третий Рим должен быть разрушен! Потому нам не помогут ни третий "Минск", ни второй "Стамбул", а только Победа.
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15 час.
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