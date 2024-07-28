Юрий анин

И на этом фоне с нашей стороны крайне недальновидно пытаться умаслить врага за столом переговоров какими-то уступками во вред себе и исторической справедливости. Наш заклятый оппонент чётко решил: Третий Рим должен быть разрушен! Потому нам не помогут ни третий "Минск", ни второй "Стамбул", а только Победа.