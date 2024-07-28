Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 631 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Кирпиченко
    Сколько воды и туману. и люди, вроде. серьёзные.Полковник разведк...
  • Сергей Бессонов
    Добивать, давить нацистского зверя, не давая ему передышки!Черти визжали от ...
  • Александр Грелев
    Я вообще не слышал о таком комике,хотя хороший юмор люблю.«Меня депортируют...

Запад назвал сроки нападения на Россию: Победа Трампа только ускорит

Запад назвал сроки нападения на Россию: Победа Трампа только ускорит

Фото: Shutterstock/Коллаж Царьграда После выхода Байдена из политической гонки определённые круги в России стали связывать надежды на заключение очередного договорняка с воцарением в Вашингтоне Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий анин
Ответить
15 час.
Юрий анин
И на этом фоне с нашей стороны крайне недальновидно пытаться умаслить врага за столом переговоров какими-то уступками во вред себе и исторической справедливости. Наш заклятый оппонент чётко решил: Третий Рим должен быть разрушен! Потому нам не помогут ни третий &quot;Минск&quot;, ни второй &quot;Стамбул&quot;, а только Победа.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх