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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Жизнь в викторианскую эпоху: 46 редких фотографий, которые вас удивят

Жизнь в викторианскую эпоху: 46 редких фотографий, которые вас удивят

Викторианскую эпоху принято рисовать мрачными красками: корсеты, спиритические сеансы, культ смерти. Но стоит взглянуть на фотографии тех лет — и картина сразу усложняется.

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