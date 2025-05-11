История и археология: Кто придумал легендарный знак «V», который приписывают Черчиллю и Что он на самом деле значит

Со дня окончания Второй мировой войны 9 мая этого года отмечали годовщину — 80 лет. Одним из самых известных символов этого поворотного момента в истории считают знак «V», который ещё называют знаком Черчилля — это символ Дня Победы.
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