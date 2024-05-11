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Ученый Богачев: впервые за 20 лет случилась буря высшего балла

Ученый Богачев: впервые за 20 лет случилась буря высшего балла

Магнитная буря высшего (пятого) уровня происходит на Земле, последний раз такое было 20 лет назад. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, сообщает РИА Новости.

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