Победа корпуса Витгенштейна под Клястицами

Николай Самокиш. Атака у Клястиц 20 июля 1812 года. Музей-панорама «Бородинская битва» (Москва) Силы сторон На северном направлении действовали два отдельных корпуса Великой армии Наполеона.
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