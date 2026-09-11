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FA: Армия России является единственным соперником США в ядерных вооружениях

FA: Армия России является единственным соперником США в ядерных вооружениях

Foreign Affairs назвал российскую армию одной из сильнейших в мире, обладающей уникальным опытом наземной войны нового поколения.

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