В Казани предпринимателей проконсультируют специалисты Роспотребнадзора

В Казани 8 августа пройдет день открытых дверей для предпринимателей. Об этом сообщили в мэрии. С 12:00 до 16:00 специалисты Роспотребнадзора по РТ будут консультировать бизнесменов по различным вопросам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии