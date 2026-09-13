Для завершения конфликта на Украине Вооружённым силам Украины необходимо отступить по линии, обозначенной в Кремле.
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Все эти кушнеры дополнения к американскому плану войны США против России руками Украины. Почему ШОС не действует против США их же оружием и на их территории?!