‼️🇷🇺🇺🇦 Как освобождали Широкое и Шевченково Харьковской области показало Минобороны ▪️В населенных пунктах закрепились бойцы группировки войск «Север», сильнее закрыв котёл для подразделений ВСУ.
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