Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Путиным для мирного урегулирования

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивает на необходимости прямого диалога между западными лидерами и президентом России Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта, подчеркивая важную роль ЕС в мирном процессе.
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