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Суд отклонил апелляцию Чубайса по делу о взыскании 11,9 млрд рублей

Суд отклонил апелляцию Чубайса по делу о взыскании 11,9 млрд рублей

РИА Новости/Алексей Даничев Девятый арбитражный апелляционный суд 15 сентября отклонил жалобы Анатолия Чубайса и еще 12 бывших топ-менеджеров АО "Роснано" на решение о взыскании с них 11,9 млрд рублей в пользу компании.

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