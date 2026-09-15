Суд отклонил апелляцию Чубайса по делу о взыскании 11,9 млрд рублей

РИА Новости/Алексей Даничев Девятый арбитражный апелляционный суд 15 сентября отклонил жалобы Анатолия Чубайса и еще 12 бывших топ-менеджеров АО "Роснано" на решение о взыскании с них 11,9 млрд рублей в пользу компании.
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