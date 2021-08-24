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Выплаты от Президента пенсионерам и военным по 10 и 15 тысяч

Выплаты от Президента пенсионерам и военным по 10 и 15 тысяч

За 1000 км от Москвы Пандемия коронавируса просто выручила Единую Россию после её принятия пенсионной реформы.

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ГусЕна
Опять навальнятрвет:)))
борис сторублевцев
Да это подачка!!!А сколько пенсионеров не дожили или не доживут до нового года!!!
ГусЕна
Сколько?
Владимир Сергеев
Анька за 19-20гг. мы потеряли полтора миллиона пенсионеров ( не пенсов , а пенсионеров..С такими темпами через десять лет их почти не останется..
Юрий Ded
А ты не в курсе что в ССР скажем в среднем умирало 30% пенсионеров и все работали они во вредных условиях . То есть именно те кто работал в горячих цехах с хим продуктами и друг направлениях - два три года после выходи и нет человека . Чё об этом молчишь ? А ну да это ж при социализме а значит это другое . .
ГусЕна
Ты считаешь тех, кто не стал пенсионером по возрасту?
jgf
Мягко говоря, смею возразить. На подземной добыче работал с 1965 года. Действительно. Работавшие в шахте в войну проходчики не один не дожил до 60х годов. Причина, - антракоз, силикоз. Работали без гидрообеспыливания. Уже в 70е годы проблемы силикоза не стало. Люди привыкли, что прежде нужно установить обеспыливание, потом бурить. Была проблема несчастных случаев, и серьезная, но это немножко другое. Работали в шахте по 20 лет и более, и после 50ти лет, после выхода на пенсию продолжали работать. Естественно уже не в забое. Приходилось работать в противогазах и по пояс в воде и в зоне повышенной радиации... Считаю серьезным и главным фактором, - наследственность. И еще. Ежегодно, в СССР, можно работать и жить в профилактории, т. е. получать профилактическое лечение Ежегодно можно было ездить в санатории по льготным путевкам. В СССР, люди были ЦЕННОСТЬЮ для государства, сейчас - расходный материал. Для этого проведены пенсионные и другие людоедские "реформы".
ГусЕна
Позвольте полюбопытствовать ск пенсия?
Олег Самойлов
Да ты чО? Полтора миллиона пенсионеров с голоду померло? Охереть! Им бы еще жить да жить! Лет хотя бы до ста пятидесяти!
Олег Самойлов
Неужели? Рекомендую посетить кладбище какое-ни будь и внимательно посмотреть на даты рождения и смерти при самом заботливом государстве мира! Смею уверить, что удивишься, обнаружив средний возраст мужчин в 52-56 лет!
Александр
А разве должны умирать молодые? Ничего не попутали?Одни пенсионеры умирают,другие выходят на пенсию.Так и должно быть.Количество умерших росло все послевоенные годы.А в новые времена в 2005 году умерло 2 303 935 человек.Это без Крыма. А в 2020 -2 124 479 человек.Почти на 200 тыс.меньше.И это с Крымом и ковидом.
Вячеслав Нецветаев
Да что этой гусенице доказывать?
Владимир Сергеев
Чё ... вышел из отпуска??? и тут же троллить ??? Проктолога заменил ??
ГусЕна
А тебе проктолог нужен? :))) Олежка путешевствовал по Рассеи, а ты в Немециии на Канарах отдыхал. И ноешь как тебеплохо живется:))) А Олегу-хорошо. Видишь, как золотишко мстит.
Владимир Сергеев
**А разве молодые должны умирать ??** Странно слышать от вроде как воспитанного сдержанного Ал-ра ... тут надо вести речь о среднем возрасте а не о смерти... например например на Дальнем Востоке , средний возраст мужчин составляет 63.6лет . даже не доживают до пенсии большинство ... А вот в соседней Японии - 81.25лет А у Вас ... - УМЕР Максим ну и ХЕР с ним.. стыдно , батенька..
Владимир Сергеев
Ха ха ха вот она защитница появилась ... соскучилась ??? Смотри муж Архитектур приревнует
ГусЕна
Муж адекватный. Интелигенция же...
ГусЕна
Я Олега уважаю. И Александра. И Полесова и Прологова. Настоящие Мужчины. Не ноют, не рыдают. На таких Россия держалась и держится.
ГусЕна
Я Олега уважаю. И Александра. И Полесова и Прологова. Настоящие Мужчины. Не ноют, не рыдают. На таких Россия держалась и держится.
ГусЕна
Я Олега уважаю. И Александра. И Полесова и Прологова. Настоящие Мужчины. Не ноют, не рыдают. На таких Россия держалась и держится.
Владимир Сергеев
Ну ну ... любишь хамов .. БОТов ..Хотя был бы больше удивлен если бы ты их не любила Хе Хе ..Интересно как бы они себя вели когда к Власти пришли бы коммуняки .. ась , Анька ?? Не ныли бы ?? не материли женщин ?? Или Грудью встали бы на защиту КапитализЬма ... Ладно. привет твоей **шайке* проктологической..
Александр
Зачем так передёргивать? Япония -страна долгожителей.Мировой лидер по продолжительности жизни. Это с давних пор известно.В начале 80-х мужчины в СССР в среднем жили 61 год. Сдаётся мне,что тогда на ДВ мало кто,до 60 доживал. До той самой пенсии.А сейчас средний срок жизни у мужчин за 67 лет перевалил.Явный прогресс.До пенсии,хоть в 40 лет её назначь, всегда не все доживать будут.
Владимир Сергеев
ну да Европа тоже Страна долгожителей ... там средний возрасттоже 80-тСредний возраст мужчин 61 год был в СССР в 60-х годах Доля умирающих до пенсионного возраста мужчин в России в три раза больше чем в ЕС ... Самая высокая продолжительность жизни в СССР составляла 70 лет 1 месяц и 16 дней в 1987г. В 2020-м году она составила в среднем 71 год ... Где прирост за тридцать лет ???
ГусЕна
Ты в Германию свой свозраст поехал повышать? :)))
Владимир Сергеев
кто тебе сказал , чтоя в Германии?? нассы ему в глаза ..
Александр
1994 год.Продолжительность мужской жизни 57,59 лет.2019 год.Продолжительность мужской жизни 68,24.Почти 11 лет прибавилось.Разве плохо? И 61 год был именно в начале 80-х https://ruxpert.ru/Статистика:Продолжительность_жизни_в_России Максимальная продолжительность жизни у женщин в СССР была 74,55 лет в 1986-87 годах.Сейчас 78,17.Тоже прирост заметен.
Владимир Сергеев
Ну да... за тридцать то лет ... Сталин за десять лет поднял на 26 лет ..
борис сторублевцев
Да умирали а что сейчас меньше умирают?
Александр
Стартовый уровень был совершенно другим.И не за 10 лет.В 1927 году мужчины жили 42 года,а в 1955 году 59 лет.За 28 лет на 17 лет.
борис сторублевцев
Опять ты суешь свой нос по всем закаулкам!!!
ГусЕна
А ты опять гундишь не по делу?
Игорь Кузнецов
"Говновбос". Пенсию надо зарабатывать, а не хныкать о нищенской. Значит надо солидарную пенсионную систему (из СССР) перевести в накопительную. Другое дело соцпомощь - я перечисляю 4% от дохода на эти выплаты.
сергей головкин
разовая раздача денег-дешёвый предвыборный трюк, за которым последуют: повышение налогов, сокращение средств на образование, науку, медицину....рост цен на энергоносители и все товары
ГусЕна
Материнский капитал тоже разовая...Не довольные...
сергей головкин
при здоровой нормальной экономике все эти субсидии, материнские, и прочая хрень- нонсенс!!!
ГусЕна
В Германии экономика здоровая?
ГусЕна
И да, с такимимыслями тебе в Талибанию
сергей головкин
ну а тебе в овечье стадо..не обижайся
Виктор Полушкин
Что-то обещать,это не значит выполнить,так что очередная ОБЕЩАЛКА и не более того!
ГусЕна
Полторашкин, ну чеговрешь! Все обещанное выплачивается. Если ты неподходишь под категорию ни военных пенсионеров, ни матерей-одиночек, а просто сын лейтинанта Шмидта, это твои половые проблемы:)
Виктор Полушкин
А вот каверкать имена и фамилии вовсе не обязательно,п.......а не строевая....
Олег Самойлов
А что тебе президент и ЕР обещали? Конкретно тоько , без тру-ля-ля!
Виктор Полушкин
И стоит ли с таким человеком Спорить,на большее ВЫ не способны и ещё стоите ли Вы чего-то,три рубля в тёмной подворотне.......................
ГусЕна
Бедный Паниковскй. Тебя девушки не любят:)))
Виктор Полушкин
Тоже мне девушка нашлась...........
ГусЕна
:)))
Александр Надоров
это тактика такая у этих тролей - оскорбить оппонента и заболтать тему. не обращайте внимания
Эдуард Зубалов
https://www.youtube.com/watch?v=dv6BIrNTeSs&t=9s
Сергей Николаевич
Индексацию пенсий военным пенсионерам и инвалидам в 21г. произвели ниже годовой инфляции примерно в два раза и так же примерно проиндексировали и зарплаты, и эти анонсируемые выплаты больше похожи на подачку.
ГусЕна
Откажись.
Сергей Николаевич
От чего.
ГусЕна
От выплаты
Сергей Николаевич
Прежде чем от чего то отказаться это нужно получить я же ни чего не получил.
ГусЕна
А уже ноете.
Сергей Николаевич
Аня ты правда не понимаешь о чем речь или придуряешься.
ГусЕна
В чем? Что Путинское государство наконец-то повернулось к людям и выплачивает людям пособия из сверхдоходов? Расплатилось с долгами, накопило маленько и навелопорядок в мтране, а теперь тупо отдает деньги под всякими предлогами? Я детей рожала-мне никопья государство не дало( студенткой была), а сейчас дочери каких только выплат не делают.И бумажки не бегает собирать. Все на дом. И в Консультации все бесплатно. И ребенку кухня молочная бесплатная. Я пробовала отказаться, мол, пусть малоимущие забирают. А работники говорят:" Забирайте пжл. Малоимущие завалены питанием. Через раз приходят:. " А вы мне тут рыдаете, что последний хрен с солью доедаете
Сергей Николаевич
Ответь по совести на простой вопрос сколько должно платить государство человеку, отдавшего свое здоровье защищая так или иначе это государство и людей живущих в этом государстве
ГусЕна
Я полагаю 2 минималки-это достаточнона одного человека при услрвии что он семейный и не пропил что мог. По совести скажи а врач рискуя и неся ответственность за жизни сколько? А учитель воспитывая детей и закладывая фундамент в будущую жизнь? А женщина, вынашивая и рожая, рискуя умереть?
Олег Самойлов
Государство должно платить минимум дохуярд! У тебя какая выслуга? Где служил и воевал? Сколько у тебя ранений и контузий?
Сергей Николаевич
Все таки я прав ты не придуряешься, а действительно не понимаешь о чем речь и объяснять тебе то чего ты не понимаешь зря тратить свое время.
ГусЕна
Просто тебе сказать нечего....Ск получают в США? А в Японии? Был в горячих точках? Или на складе тушенку воровал?
Сергей Николаевич
Для начала мы с вами не друзья, что бы на ты, а в остальном какое твое собачье дело.
Сергей Николаевич
Сказать тебе я могу очень много, но тебе это вряд ли дойдет.
ГусЕна
А ты попробуй
ГусЕна
Что и требовалось доказать...
Вячеслав Нецветаев
Червяк он и есть червяк...
Сергей Николаевич
Все, нет желания тебе что то доказывать, один хрен не поймешь.
ГусЕна
О, Неудачники пошли метать свое дерьмо на вентилятор:)))
ГусЕна
Так ты пидор?
Сергей Николаевич
Ты не гусена ты курица безмозглая, Раневская еще мягко выразилась, ты не глупая, ты тупая до безобразия.
ГусЕна
Зато, не побираюсь, как ты...Езжу на хорошей машине, прекрасная семья, живу в коттедже, муж-умнца и красавец. А ты умнас такойвумный, а Побирушка
Сергей Николаевич
Ну ты и ебунько.
сергей головкин
а я и не брал...один вырастил и выучил дочь...но другие от халявы не отказываются, хотя с точки зрения развития экономики страны-это затыкание ртов голодным не довольным и при этом тупым гражданам, мирным путём
ГусЕна
А жена где?
сергей головкин
после разовых вбросов последуют санкции вроде повышения налогов, рост цен...вброшенные деньги они вернут себе через 3-4 месяца
ГусЕна
В развитых странах один из путей поощрения рождаемости-льготы семьям, гашение ипотеки и проч. Это нормальная практика. Наелись мы уравниловкив СССР....
сергей головкин
да кто ж её знает...гуляет до се, если живая
сергей головкин
это нормально, когда в стране всё нормально...а когда перед выборами по результатам года (в августе у них год закончился) да и ни науки ни производства ни спорта ни хрена нет...- это дешёвый маркетинговый ход, что ранее называлось обманом, афёрой, кидаловом...)))
Владимир Сироткин
Крупно насосала, наверное стаей шли спонсоры
Владимир Сироткин
Гус, тфу курица безмозглая, ты просто шваль подзаборная, а строишь из себя успешную соску.
Александр Надоров
вы с ней в первый раз столкнулись??? или все же надежда до этого троля донести что то??? - сразу вам скажу - бесполезно... тупее создания я еще не встречал
Сергей Николаевич
Да нет, не в первый раз с ней общаюсь, была маленькая надежда на её адекватность, но видимо зря, действительно тупейшее создание с извилиной ниже спины.
николай николаевич
А ты дура? Нет, не так : Ну ты и дура!!!
Голованов Гена
маскаличка ты однако все приносят даже врот закидывают только глотаешь
Голованов Гена
сергей ана просто сотрудник этого сайта их специально держат чтобы писать про манну небесную
vladimir bedarev
Выплаты? Да не верю я им. Шлют только рекламки о повышении пенсии, а" воз и поныне там."
Ваша Светлость
Когда "выплатят"? В конце года, а какого года? Что-то нет веры обещалкам от главобещальщика... А кто мешает сейчас выплатить, а не после "выборов"?
Александр Надоров
там же основной посыл был.... избирателю) - что этот вопрос будет на рассмотрении депутатов ер нового состава госдуРы
Alexander Fedorov
ОЧЕРЕДНАЯ покупка голосов избирателей!
ГусЕна
А Наша Гнойность делает вид, что незнает, что обещанные выплаты родителям школьников уже почи все выплачены. Чотоещанные выплаты беременным , обещанеыев июне уже платят с первого августа.
Владимир Сироткин
Очередная наебаловка, после выборов на голубом глазу скажут -"денег нет но вы держитесь"
ГусЕна
Сироткин, а кто тнбе такое говорил? Сплетница...
Олег Самойлов
Эта мразь, кошак по погонялу "сраность наша" только гадить может! Мои внуки получают ВСЁ, что декларирует правительство! ВСЁ до самой последней копеечки получили!
ГусЕна
И мои дети все получают. Я даже удивляюсь, как нынче щедро. Мы-совецкие, коммуняками избалованы не были...
Олег Самойлов
Вот о том и речь идет! А этой падали сколько ни дай - всё мало!
Татьяна Браун
Смотрю, сколько получают на моего правнука.... Только в затылке почесываю. Если бы нам в 70-начале 80-х столько платили, родила бы не троих. А как минимум, раза в два больше.
ГусЕна
Я в 90-х рожала. Ребенка завернуть не во что было...За хлебом в очереди до последнего выстаивала.
Александр
Вас кто заставляет продаваться?Голосуйте за КПРФ.Это на выплаты не влияет.
Татьяна Браун
У меня дети родились в 76, 82 и 88. Так что могу сравнить. Первая выплата была как раз в начале 80-х-получала 28 руб.
ГусЕна
А я вообще в 90-е ничего не получала; я училась очно.

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