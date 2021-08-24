Выплаты от Президента пенсионерам и военным по 10 и 15 тысяч

Любопытно, однакоПолитикаВыплаты от Президента пенсионерам и военным по 10 и 15 тысяч За 1000 км от Москвы Пандемия коронавируса просто выручила Единую Россию после её принятия пенсионной реформы.Вернуться к статье16520НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаОпять навальнятрвет:)))борис сторублевцевДа это подачка!!!А сколько пенсионеров не дожили или не доживут до нового года!!!ГусЕнаСколько?Владимир СергеевАнька за 19-20гг. мы потеряли полтора миллиона пенсионеров ( не пенсов , а пенсионеров..С такими темпами через десять лет их почти не останется..Юрий DedА ты не в курсе что в ССР скажем в среднем умирало 30% пенсионеров и все работали они во вредных условиях . То есть именно те кто работал в горячих цехах с хим продуктами и друг направлениях - два три года после выходи и нет человека . Чё об этом молчишь ? А ну да это ж при социализме а значит это другое . .ГусЕнаТы считаешь тех, кто не стал пенсионером по возрасту?jgfМягко говоря, смею возразить. На подземной добыче работал с 1965 года. Действительно. Работавшие в шахте в войну проходчики не один не дожил до 60х годов. Причина, - антракоз, силикоз. Работали без гидрообеспыливания. Уже в 70е годы проблемы силикоза не стало. Люди привыкли, что прежде нужно установить обеспыливание, потом бурить. Была проблема несчастных случаев, и серьезная, но это немножко другое. Работали в шахте по 20 лет и более, и после 50ти лет, после выхода на пенсию продолжали работать. Естественно уже не в забое. Приходилось работать в противогазах и по пояс в воде и в зоне повышенной радиации... Считаю серьезным и главным фактором, - наследственность. И еще. Ежегодно, в СССР, можно работать и жить в профилактории, т. е. получать профилактическое лечение Ежегодно можно было ездить в санатории по льготным путевкам. В СССР, люди были ЦЕННОСТЬЮ для государства, сейчас - расходный материал. Для этого проведены пенсионные и другие людоедские "реформы".ГусЕнаПозвольте полюбопытствовать ск пенсия?Олег СамойловДа ты чО? Полтора миллиона пенсионеров с голоду померло? Охереть! Им бы еще жить да жить! Лет хотя бы до ста пятидесяти!Олег СамойловНеужели? Рекомендую посетить кладбище какое-ни будь и внимательно посмотреть на даты рождения и смерти при самом заботливом государстве мира! Смею уверить, что удивишься, обнаружив средний возраст мужчин в 52-56 лет!АлександрА разве должны умирать молодые? Ничего не попутали?Одни пенсионеры умирают,другие выходят на пенсию.Так и должно быть.Количество умерших росло все послевоенные годы.А в новые времена в 2005 году умерло 2 303 935 человек.Это без Крыма. А в 2020 -2 124 479 человек.Почти на 200 тыс.меньше.И это с Крымом и ковидом.Вячеслав НецветаевДа что этой гусенице доказывать?Владимир СергеевЧё ... вышел из отпуска??? и тут же троллить ??? Проктолога заменил ??ГусЕнаА тебе проктолог нужен? :))) Олежка путешевствовал по Рассеи, а ты в Немециии на Канарах отдыхал. И ноешь как тебеплохо живется:))) А Олегу-хорошо. Видишь, как золотишко мстит.Владимир Сергеев**А разве молодые должны умирать ??** Странно слышать от вроде как воспитанного сдержанного Ал-ра ... тут надо вести речь о среднем возрасте а не о смерти... например например на Дальнем Востоке , средний возраст мужчин составляет 63.6лет . даже не доживают до пенсии большинство ... А вот в соседней Японии - 81.25лет А у Вас ... - УМЕР Максим ну и ХЕР с ним.. стыдно , батенька..Владимир СергеевХа ха ха вот она защитница появилась ... соскучилась ??? Смотри муж Архитектур приревнуетГусЕнаМуж адекватный. Интелигенция же...ГусЕнаЯ Олега уважаю. И Александра. И Полесова и Прологова. Настоящие Мужчины. Не ноют, не рыдают. На таких Россия держалась и держится.ГусЕнаЯ Олега уважаю. И Александра. И Полесова и Прологова. Настоящие Мужчины. Не ноют, не рыдают. На таких Россия держалась и держится.ГусЕнаЯ Олега уважаю. И Александра. И Полесова и Прологова. Настоящие Мужчины. Не ноют, не рыдают. На таких Россия держалась и держится.Владимир СергеевНу ну ... любишь хамов .. БОТов ..Хотя был бы больше удивлен если бы ты их не любила Хе Хе ..Интересно как бы они себя вели когда к Власти пришли бы коммуняки .. ась , Анька ?? Не ныли бы ?? не материли женщин ?? Или Грудью встали бы на защиту КапитализЬма ... Ладно. привет твоей **шайке* проктологической..АлександрЗачем так передёргивать? Япония -страна долгожителей.Мировой лидер по продолжительности жизни. Это с давних пор известно.В начале 80-х мужчины в СССР в среднем жили 61 год. Сдаётся мне,что тогда на ДВ мало кто,до 60 доживал. До той самой пенсии.А сейчас средний срок жизни у мужчин за 67 лет перевалил.Явный прогресс.До пенсии,хоть в 40 лет её назначь, всегда не все доживать будут.Владимир Сергеевну да Европа тоже Страна долгожителей ... там средний возрасттоже 80-тСредний возраст мужчин 61 год был в СССР в 60-х годах Доля умирающих до пенсионного возраста мужчин в России в три раза больше чем в ЕС ... Самая высокая продолжительность жизни в СССР составляла 70 лет 1 месяц и 16 дней в 1987г. В 2020-м году она составила в среднем 71 год ... Где прирост за тридцать лет ???ГусЕнаТы в Германию свой свозраст поехал повышать? :)))Владимир Сергеевкто тебе сказал , чтоя в Германии?? нассы ему в глаза ..Александр1994 год.Продолжительность мужской жизни 57,59 лет.2019 год.Продолжительность мужской жизни 68,24.Почти 11 лет прибавилось.Разве плохо? И 61 год был именно в начале 80-х https://ruxpert.ru/Статистика:Продолжительность_жизни_в_России Максимальная продолжительность жизни у женщин в СССР была 74,55 лет в 1986-87 годах.Сейчас 78,17.Тоже прирост заметен.Владимир СергеевНу да... за тридцать то лет ... Сталин за десять лет поднял на 26 лет ..борис сторублевцевДа умирали а что сейчас меньше умирают?АлександрСтартовый уровень был совершенно другим.И не за 10 лет.В 1927 году мужчины жили 42 года,а в 1955 году 59 лет.За 28 лет на 17 лет.борис сторублевцевОпять ты суешь свой нос по всем закаулкам!!!ГусЕнаА ты опять гундишь не по делу?Игорь Кузнецов"Говновбос". Пенсию надо зарабатывать, а не хныкать о нищенской. Значит надо солидарную пенсионную систему (из СССР) перевести в накопительную. Другое дело соцпомощь - я перечисляю 4% от дохода на эти выплаты.сергей головкинразовая раздача денег-дешёвый предвыборный трюк, за которым последуют: повышение налогов, сокращение средств на образование, науку, медицину....рост цен на энергоносители и все товарыГусЕнаМатеринский капитал тоже разовая...Не довольные...сергей головкинпри здоровой нормальной экономике все эти субсидии, материнские, и прочая хрень- нонсенс!!!ГусЕнаВ Германии экономика здоровая?ГусЕнаИ да, с такимимыслями тебе в Талибаниюсергей головкинну а тебе в овечье стадо..не обижайсяВиктор ПолушкинЧто-то обещать,это не значит выполнить,так что очередная ОБЕЩАЛКА и не более того!ГусЕнаПолторашкин, ну чеговрешь! Все обещанное выплачивается. Если ты неподходишь под категорию ни военных пенсионеров, ни матерей-одиночек, а просто сын лейтинанта Шмидта, это твои половые проблемы:)Виктор ПолушкинА вот каверкать имена и фамилии вовсе не обязательно,п.......а не строевая....Олег СамойловА что тебе президент и ЕР обещали? Конкретно тоько , без тру-ля-ля!Виктор ПолушкинИ стоит ли с таким человеком Спорить,на большее ВЫ не способны и ещё стоите ли Вы чего-то,три рубля в тёмной подворотне.......................ГусЕнаБедный Паниковскй. Тебя девушки не любят:)))Виктор ПолушкинТоже мне девушка нашлась...........ГусЕна:)))Александр Надоровэто тактика такая у этих тролей - оскорбить оппонента и заболтать тему. не обращайте вниманияЭдуард Зубаловhttps://www.youtube.com/watch?v=dv6BIrNTeSs&t=9sСергей НиколаевичИндексацию пенсий военным пенсионерам и инвалидам в 21г. произвели ниже годовой инфляции примерно в два раза и так же примерно проиндексировали и зарплаты, и эти анонсируемые выплаты больше похожи на подачку.ГусЕнаОткажись.Сергей НиколаевичОт чего.ГусЕнаОт выплатыСергей НиколаевичПрежде чем от чего то отказаться это нужно получить я же ни чего не получил.ГусЕнаА уже ноете.Сергей НиколаевичАня ты правда не понимаешь о чем речь или придуряешься.ГусЕнаВ чем? Что Путинское государство наконец-то повернулось к людям и выплачивает людям пособия из сверхдоходов? Расплатилось с долгами, накопило маленько и навелопорядок в мтране, а теперь тупо отдает деньги под всякими предлогами? Я детей рожала-мне никопья государство не дало( студенткой была), а сейчас дочери каких только выплат не делают.И бумажки не бегает собирать. Все на дом. И в Консультации все бесплатно. И ребенку кухня молочная бесплатная. Я пробовала отказаться, мол, пусть малоимущие забирают. А работники говорят:" Забирайте пжл. Малоимущие завалены питанием. Через раз приходят:. " А вы мне тут рыдаете, что последний хрен с солью доедаетеСергей НиколаевичОтветь по совести на простой вопрос сколько должно платить государство человеку, отдавшего свое здоровье защищая так или иначе это государство и людей живущих в этом государствеГусЕнаЯ полагаю 2 минималки-это достаточнона одного человека при услрвии что он семейный и не пропил что мог. По совести скажи а врач рискуя и неся ответственность за жизни сколько? А учитель воспитывая детей и закладывая фундамент в будущую жизнь? А женщина, вынашивая и рожая, рискуя умереть?Олег СамойловГосударство должно платить минимум дохуярд! У тебя какая выслуга? Где служил и воевал? Сколько у тебя ранений и контузий?Сергей НиколаевичВсе таки я прав ты не придуряешься, а действительно не понимаешь о чем речь и объяснять тебе то чего ты не понимаешь зря тратить свое время.ГусЕнаПросто тебе сказать нечего....Ск получают в США? А в Японии? Был в горячих точках? Или на складе тушенку воровал?Сергей НиколаевичДля начала мы с вами не друзья, что бы на ты, а в остальном какое твое собачье дело.Сергей НиколаевичСказать тебе я могу очень много, но тебе это вряд ли дойдет.ГусЕнаА ты попробуйГусЕнаЧто и требовалось доказать...Вячеслав НецветаевЧервяк он и есть червяк...Сергей НиколаевичВсе, нет желания тебе что то доказывать, один хрен не поймешь.ГусЕнаО, Неудачники пошли метать свое дерьмо на вентилятор:)))ГусЕнаТак ты пидор?Сергей НиколаевичТы не гусена ты курица безмозглая, Раневская еще мягко выразилась, ты не глупая, ты тупая до безобразия.ГусЕнаЗато, не побираюсь, как ты...Езжу на хорошей машине, прекрасная семья, живу в коттедже, муж-умнца и красавец. А ты умнас такойвумный, а ПобирушкаСергей НиколаевичНу ты и ебунько.сергей головкина я и не брал...один вырастил и выучил дочь...но другие от халявы не отказываются, хотя с точки зрения развития экономики страны-это затыкание ртов голодным не довольным и при этом тупым гражданам, мирным путёмГусЕнаА жена где?сергей головкинпосле разовых вбросов последуют санкции вроде повышения налогов, рост цен...вброшенные деньги они вернут себе через 3-4 месяцаГусЕнаВ развитых странах один из путей поощрения рождаемости-льготы семьям, гашение ипотеки и проч. Это нормальная практика. Наелись мы уравниловкив СССР....сергей головкинда кто ж её знает...гуляет до се, если живаясергей головкинэто нормально, когда в стране всё нормально...а когда перед выборами по результатам года (в августе у них год закончился) да и ни науки ни производства ни спорта ни хрена нет...- это дешёвый маркетинговый ход, что ранее называлось обманом, афёрой, кидаловом...)))ВСВладимир СироткинКрупно насосала, наверное стаей шли спонсорыВСВладимир СироткинГус, тфу курица безмозглая, ты просто шваль подзаборная, а строишь из себя успешную соску.Александр Надороввы с ней в первый раз столкнулись??? или все же надежда до этого троля донести что то??? - сразу вам скажу - бесполезно... тупее создания я еще не встречалСергей НиколаевичДа нет, не в первый раз с ней общаюсь, была маленькая надежда на её адекватность, но видимо зря, действительно тупейшее создание с извилиной ниже спины.николай николаевичА ты дура? Нет, не так : Ну ты и дура!!!Голованов Генамаскаличка ты однако все приносят даже врот закидывают только глотаешьГолованов Генасергей ана просто сотрудник этого сайта их специально держат чтобы писать про манну небеснуюVBvladimir bedarevВыплаты? Да не верю я им. Шлют только рекламки о повышении пенсии, а" воз и поныне там."Ваша СветлостьКогда "выплатят"? В конце года, а какого года? Что-то нет веры обещалкам от главобещальщика... А кто мешает сейчас выплатить, а не после "выборов"?Александр Надоровтам же основной посыл был.... избирателю) - что этот вопрос будет на рассмотрении депутатов ер нового состава госдуРыAlexander FedorovОЧЕРЕДНАЯ покупка голосов избирателей!ГусЕнаА Наша Гнойность делает вид, что незнает, что обещанные выплаты родителям школьников уже почи все выплачены. Чотоещанные выплаты беременным , обещанеыев июне уже платят с первого августа.ВСВладимир СироткинОчередная наебаловка, после выборов на голубом глазу скажут -"денег нет но вы держитесь"ГусЕнаСироткин, а кто тнбе такое говорил? Сплетница...Олег СамойловЭта мразь, кошак по погонялу "сраность наша" только гадить может! Мои внуки получают ВСЁ, что декларирует правительство! ВСЁ до самой последней копеечки получили!ГусЕнаИ мои дети все получают. Я даже удивляюсь, как нынче щедро. Мы-совецкие, коммуняками избалованы не были...Олег СамойловВот о том и речь идет! А этой падали сколько ни дай - всё мало!Татьяна БраунСмотрю, сколько получают на моего правнука.... Только в затылке почесываю. Если бы нам в 70-начале 80-х столько платили, родила бы не троих. А как минимум, раза в два больше.ГусЕнаЯ в 90-х рожала. Ребенка завернуть не во что было...За хлебом в очереди до последнего выстаивала.АлександрВас кто заставляет продаваться?Голосуйте за КПРФ.Это на выплаты не влияет.Татьяна БраунУ меня дети родились в 76, 82 и 88. Так что могу сравнить. Первая выплата была как раз в начале 80-х-получала 28 руб.ГусЕнаА я вообще в 90-е ничего не получала; я училась очно.Комментировать
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