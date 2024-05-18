Следком правовую оценку заочному обвинению ГБР Украины Бортникова и Золотова

Руководитель Следкома России Александр Бастрыкин распорядился дать правовую оценку заочному предъявлению Государственным бюро расследований Украины обвинений главе Федеральной службы безопасности РФ Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и российским офицерам.
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