Прошедший 7 октября брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, посвящённый вопросам нарушения Украиной и США международных договоренностей о запрещении химического и биологического оружия, в очередной раз со всей остротой поставил вопрос злоупотребления западными странами функционалом международных институтов, отвечающих за различные аспекты безопасности во всём мире.