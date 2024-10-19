Прошедший 7 октября брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, посвящённый вопросам нарушения Украиной и США международных договоренностей о запрещении химического и биологического оружия, в очередной раз со всей остротой поставил вопрос злоупотребления западными странами функционалом международных институтов, отвечающих за различные аспекты безопасности во всём мире.
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