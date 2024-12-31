Революция в питании: ученые определили самую полезную крупу, превосходящую гречку в борьбе с запорами и лишним весом Юлия ЧелкановаКрупа, о которой идет речь, завоевывает все больше популярности среди сторонников здорового питания.
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