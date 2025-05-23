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Военное обозрение

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Прогресс разработки ядерной авиабомбы B61 Mod. 13

Прогресс разработки ядерной авиабомбы B61 Mod. 13

В США продолжаются работы по созданию тактической ядерной авиабомбы B61 Mod. 13. За счёт некоторых мер этот проект удалось ускорить, и он уже опережает ранее составленный график.

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