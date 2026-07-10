Историк Цыбулькин требует рассекретить дела пособников немцев

Историк Петр Цыбулькин на пресс-конференции "ТАСС Дальний Восток" заявил о необходимости рассекречивания уголовных дел пособников немцев времён Великой Отечественной войны для восстановления справедливости и улучшения исторических исследований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии