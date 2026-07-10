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Царьград

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Историк Цыбулькин требует рассекретить дела пособников немцев

Историк Цыбулькин требует рассекретить дела пособников немцев

Историк Петр Цыбулькин на пресс-конференции "ТАСС Дальний Восток" заявил о необходимости рассекречивания уголовных дел пособников немцев времён Великой Отечественной войны для восстановления справедливости и улучшения исторических исследований.

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