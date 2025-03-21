«Жизнь пролетела перед глазами»: ученые скоро докажут, что это не вымысел – оказывается мозг работает и после остановки сердца Ольга БезродняяНедавние исследования показывают, что человеческий мозг может продолжать функционировать даже после остановки сердца.
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