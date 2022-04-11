В Госдуме планируют продление льготной ипотеки

В Госдуме планируют продлить льготную ипотеку со ставкой 12%. Об этом сообщает «Известия».«Программу льготной ипотеки летом 2022 года планируют продлить, сохранив ставку в 12%», - рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.