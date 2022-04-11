Zab.ru

162 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Богочарова
    🤦‍♂️((((Эффективные спосо...
  • Александр Лагуткин
    Если китайцам будет нужен газ, то они найдут деньги.  Если не особо нужен, то и продавать себе в убыток ни к чему. Др...Из-за санкций газ...
  • Александр
    Отдать из казакам и высечь публично на площади! Безнаказанность как рукой снимет....Малолетние вандал...

В Госдуме планируют продление льготной ипотеки

В Госдуме планируют продление льготной ипотеки

В Госдуме планируют продлить льготную ипотеку со ставкой 12%. Об этом сообщает «Известия».«Программу льготной ипотеки летом 2022 года планируют продлить, сохранив ставку в 12%», - рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх