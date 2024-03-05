Центробанк попросил банки не рассказывать об иностранных партнерах

В прошлый вторник, 27 февраля, Банк России разослал банкам письмо, в котором рекомендовал кредитным организациям не раскрывать публично информацию о сотрудничестве с зарубежными компаниями и механизмах международных расчетов.
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