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Центробанк попросил банки не рассказывать об иностранных партнерах

Центробанк попросил банки не рассказывать об иностранных партнерах

В прошлый вторник, 27 февраля, Банк России разослал банкам письмо, в котором рекомендовал кредитным организациям не раскрывать публично информацию о сотрудничестве с зарубежными компаниями и механизмах международных расчетов.

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