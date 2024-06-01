Александра Петрова обвинили в звездной болезни — 8 часов съемок за миллион

Огромная популярность пришла к Александру Петрову после выхода ленты «Полицейский с Рублевки». Автор проекта Илья Куликов отметил, что, став звездой, актер начал требовать огромные гонорары за съемки, несоразмерные с его трудом.
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