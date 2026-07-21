В России предлагают платить неработающим матерям "родительскую зарплату"

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил письмо министру труда Антону Котякову с предложением ежемесячно выплачивать прожиточный минимум неработающему родителю, ухаживающему за ребенком.
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