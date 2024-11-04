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Медвежий угол

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Ватикан и Израиль пытались атаковать "правую руку Путина"?

Ватикан и Израиль пытались атаковать "правую руку Путина"?

ЕЛЕНА  ПАНИНА В окрестностях Рима разгорается примечательный шпионский скандал. Сообщается, что Ватикан и Израиль, используя итальянских наёмников, пытались следить за Россией и окружением Путина.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Какой у тебя халяльный дедушка....и ты в него.
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14 мин.
Sobering
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S
Sobering
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