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Business Daily

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Почему мир снова идет к кризису? Рэй Далио дает ответ в новой книге

Почему мир снова идет к кризису? Рэй Далио дает ответ в новой книге

В момент, когда мировая экономика балансирует между высокой инфляцией, растущими государственными долгами и новой геополитической реальностью, вопрос устойчивости перестает быть исключительно академическим.

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