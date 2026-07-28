Почему мир снова идет к кризису? Рэй Далио дает ответ в новой книге

В момент, когда мировая экономика балансирует между высокой инфляцией, растущими государственными долгами и новой геополитической реальностью, вопрос устойчивости перестает быть исключительно академическим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии