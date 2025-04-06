Названа возможная причина развития асексуальности у поколения Z

Асексуальность — отсутствие какого-либо интереса к сексу у человека. Это явление относительно новое, и в последнее время стали говорить о том, что поколение Z менее заинтересовано в сексе, чем предыдущие.
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