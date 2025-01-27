Минобороны опубликовало архивные документы о зверствах нацистов в Освенциме

Министерство обороны России опубликовало архивные документы со свидетельствами бойцов Красной армии, а также узников концлагеря Освенцим о многочисленных фактах массовых убийств, совершённых нацистами в лагере смерти.
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