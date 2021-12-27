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Медрегулятор США уменьшил сроки изоляции для пациентов с COVID-19

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Соединенных Штатов Америки выпустили 27 декабря свежие рекомендации по пребыванию на карантине для людей, имевших контакт с больными коронавирусом, сократив срок изоляции до пяти дней.

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