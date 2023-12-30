Узнать свою судьбу на следующий год вы можете в браузерном ивенте Honkai: Star Rail “Притчи о звездах”Разработчики Honkai: Star Rail запустили новогоднее браузерное событие, которое позволит вам не только получить полезные расходники, но и узнать, что готовит для вас следующий год.