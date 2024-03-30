ВС РФ улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении

РИА Новости/Станислав Красильников Российские военные улучшили тактическое положение по переднему краю на южнодонецком направлении и уничтожили более 860 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за период с 23 по 30 марта, сообщили в Минобороны России.
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