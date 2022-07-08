В Башкирии может появиться свой «остров Русский» для бизнесменов

В Башкирии может появиться специальный административный район с офшорными условиями ведения предпринимательской деятельности, аналогичный тем, что уже существуют на приморском острове Русский и острове Октябрьский в Калининградской области РФ.
В Башкирии может появиться специальный административный район с офшорными условиями ведения предпринимательской деятельности, аналогичный тем, что уже существуют на приморском острове Русский и острове Октябрьский в Калининградской области РФ.
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