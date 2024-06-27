В медиахолдинге «Кубань Сегодня» прошел круглый стол в канун Дня памяти и скорби

В преддверии Дня памяти и скорби в медиахолдинге «Кубань Сегодня» прошел круглый стол. Во встрече поучаствовали генерал-лейтенант ВС РФ, председатель горсовета ветеранов Константин Пуликовский, депутат Гордумы Краснодара Наталья Кулишова, руководитель Краснодарского реготделения «Молодой Гвардии „Единой России”» Юрий Костомаха и главред медиахолдинга «Кубань сегодня» Андрей Арендаренко.
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