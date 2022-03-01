Происшествия

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Вынесен приговор фигуранту уголовного дела о хищении бюджетных средств

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Загира Гасанова.

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