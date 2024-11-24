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Рябков прокомментировал обращение Путина в связи с атаками ВСУ вглубь РФ

Рябков прокомментировал обращение Путина в связи с атаками ВСУ вглубь РФ

Обращение российского президента Владимира Путина — это, безусловно, предупреждение, что стоит остановиться и перестать повышать ставки, отметил в беседе с «Известиями» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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