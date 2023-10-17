«Я устала»: Шер рассказала о последней встрече с Тиной Тернер

За несколько дней до смерти Тины Тернер с ней виделась певица Шер. Об этом сообщает издание PEOPLE. Исполнительница специально прилетела в Швейцарию, где жила «королева рок-н-ролла», чтобы подарить подруге пару туфель на высоких каблуках из своей коллекции.