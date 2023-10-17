Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Опять озабоченности и пустые угрозы ... Надоело ... Уже и так весь мир смеётся над нашими обещаниями наказать "центры...«Грубейшая ошибка...
  • Семен Борисов
    Расстрелять наХ!!!В Орле задержали ...
  • Татьяна
    Смешные думцы, сначала выпустили рыжего с награбленным в России, а теперь будут выяснять, предатель он или нет и скол...«Политический алл...

«Я устала»: Шер рассказала о последней встрече с Тиной Тернер

«Я устала»: Шер рассказала о последней встрече с Тиной Тернер

За несколько дней до смерти Тины Тернер с ней виделась певица Шер. Об этом сообщает издание PEOPLE. Исполнительница специально прилетела в Швейцарию, где жила «королева рок-н-ролла», чтобы подарить подруге пару туфель на высоких каблуках из своей коллекции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх