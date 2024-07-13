«Скоро последует ответка»: заблокированный SHAMAN сделал грозное предупреждение

Российский исполнитель попал под санкции на YouTube-канале и настроен решительно. SHAMAN соцсетиВ начале июля российский певец SHAMAN (по паспорту — Ярослав Дронов) столкнулся с блокировкой своего YouTube-канала.
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